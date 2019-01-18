Один из катапультировавшихся летчиков Су-34 найден на плоту

В пятницу днем стало известно, что экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа нашел на плоту катапультировавшегося летчика одного из истребителей Су-34.

Уточняется, что пилот подавал световые сигналы. Спасательная операция проводилась в крайне сложных погодных условиях – в районе бушует шторм. К настоящему моменту летчика удалось поднять на борт рыболовецкого судна, которое находилось неподалеку, передает Газета.Ru.

Состояние катапультировавшегося пилота является удовлетворительным.

Есть данные о том, что второй самолет Су-34 вернулся на базу, однако Минобороны пока не подтвердило эту информацию.