Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова

Петиция появилась на портале change.org. Петиция адресована депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, авторы требуют уголовного наказания для всех, кто распространяет о трагедии в Магнитогорске ложную информацию. В частности речь идет о украинском пранкере Евгении Вольнове. Как сообщали «Аргументы недели», Вольнов в прямом эфире YouTube отпускал издевательства в адрес пострадавших в Магнитогорске, а также звонил жителям Магнитогорска и местное отделение ФСБ.

На данный момент петицию подписало более 1700 человек.