YouTube заблокировал эфир украинского пранкера

Украинский пранкер Евгений Вольнов в эфире на YouTube глумился над пострадавшими при взрыве газа в Магнитогорске. Пранкер – это человек, который устраивает телефонные розыгрыши, часто очень жестокие. Евгений Вольнов известен тем, что вводил в заблуждение людей, сообщая неверные цифры погибших во время пожара в «Зимней вишне».

На этот раз пранкер в прямом эфире звонил магнитогорцам и сообщал им о якобы готовящихся террористических актах. Позвонив в ФСБ, он спрашивал, «Куда еще сотрудник ФСБ подложили гексоген (взрывчатое вещество)». Во время эфира он собирал со своих зрителей пожертвования.

Специалисты просят жителей Южного Урала не поддаваться панике. Взрывчатого вещества в разрушенном доме в Магнитогорске не было обнаружено, эта информация имеет официальное подтверждение следственного комитета.

По все вопросам, связанным с трагедией, можно звонить по телефону ГУ МЧС Челябинской области 8 (351) 239-99-99.