В центре Москвы машина сбила двух дорожных рабочих

В центре Москвы в районе Покровского бульвара в пятницу, 7 декабря, легковой автомобиль сбил двух дорожных рабочих. Согласно последней информации, виновник аварии с места ДТП скрылся.

В столичном управлении ГИБДД отметили, что авария произошла неподалеку от дома номер 8 по Покровскому бульвару. Под колеса машины попали двое рабочих, которые являются уроженцами Средней Азии. Как уточняет ТАСС, пострадавшие были доставлены в больницу.

Источник утверждает, что водитель, совершивший наезд на людей, находился за рулем такси. В столице в настоящий момент действует план "Перехват".