В Шереметьево из-за неисправности совершил экстренную посадку самолет SSJ100
12 октября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Шереметьево совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Согласно последней информации, воздушному судну пришлось приземлиться из-за неисправности.
В экстренных службах отметили, что причиной незапланированной посадки могла стать неисправность одного из датчиков. Подчеркивается, что пилоту удалось благополучно посадить самолет. В результате инцидента ни один человек не пострадал, передает РИА "Новости".
Предполагается, что у самолета компании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Ханты-Мансийск, внезапно сработал датчик невыпуска стойки шасси.
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