В Шереметьево из-за неисправности совершил экстренную посадку самолет SSJ100

В московском аэропорту Шереметьево совершил вынужденную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Согласно последней информации, воздушному судну пришлось приземлиться из-за неисправности.

В экстренных службах отметили, что причиной незапланированной посадки могла стать неисправность одного из датчиков. Подчеркивается, что пилоту удалось благополучно посадить самолет. В результате инцидента ни один человек не пострадал, передает РИА "Новости".

Предполагается, что у самолета компании "Аэрофлот", который летел из Москвы в Ханты-Мансийск, внезапно сработал датчик невыпуска стойки шасси.