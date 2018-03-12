СК возбудил дело после гибели человека от укусов собак в Подмосковье

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, после нападения стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Подмосковья.

В деревне Курсаково Истринского района Московской области стая бродячих собак загрызла насмерть 19-летнего парня, возвращавшегося вечером домой. По факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека), сообщается на сайте СК Московской области.

В тот же день несколькими часами ранее эта же стая собак напала на молодую женщину, но ей удалось спастись благодаря вмешательству мужчины, который вышел из дома со шваброй и отогнал собак, а пострадавшую завел в дом и вызвал «скорую помощь».

Следователи выясняют, обращались ли граждане в администрацию поселения с жалобами на то, что в поселке завелась стая бродячих собак. И, если обращения жителей были зафиксированы, то почему должностные лица не отреагировали на них и не предприняли никаких мер.

Сейчас проводятся следственные действия, призванные установить обстоятельства и виновных произошедшего. Следователи уже опросили пострадавшую от нападения собак женщину и других местных жителей. Опрошенные сообщили, что в поселке было известно о стае агрессивных собак. Их старались обходить стороной.