Эксперт рассказал, чем могли отравиться бывший шпион и его дочь
6 марта 2018, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-разведчик мог быть отравлен фентанилом. Как рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов, в отсутствие искусственной вентиляции лёгких он вызывает паралич дыхания.
Препарат отсутствует в свободной продаже и может применяться только в условиях стационара. Молчанов отметил, что не знает всех особенностей обращения этого препарата в других странах, но добавил, что во многих странах его использование регулируется мягче, чем в России, передает РИА Новости. Для гибели взрослого человека достаточно попадания в кровь 2 мг фентанила.
Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был госпитализирован.
Посольство России обратилось в МИД Британии по ситуации с отравлением Скрипаля.
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