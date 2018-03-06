Эксперт рассказал, чем могли отравиться бывший шпион и его дочь

Экс-разведчик мог быть отравлен фентанилом. Как рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов, в отсутствие искусственной вентиляции лёгких он вызывает паралич дыхания.

Препарат отсутствует в свободной продаже и может применяться только в условиях стационара. Молчанов отметил, что не знает всех особенностей обращения этого препарата в других странах, но добавил, что во многих странах его использование регулируется мягче, чем в России, передает РИА Новости. Для гибели взрослого человека достаточно попадания в кровь 2 мг фентанила.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был госпитализирован.

Посольство России обратилось в МИД Британии по ситуации с отравлением Скрипаля.