В одном из ТЦ Британии отравлен гражданин РФ, шпионивший в пользу Лондона

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был экстренно госпитализирован.

Согласно последней информации, Скрипаль, которому в настоящий момент 66 лет, а также женщина, которая моложе его примерно в два раза, были отравлены неизвестным ядовитым веществом, передает сегодня «Би-би-си». Подробностей случившегося пока нет.

Сотрудники полиции после случившегося оперативно оцепили здание ТЦ, чтобы провести дезинфекцию. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию.