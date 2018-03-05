В одном из ТЦ Британии отравлен гражданин РФ, шпионивший в пользу Лондона
5 марта 2018, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был экстренно госпитализирован.
Согласно последней информации, Скрипаль, которому в настоящий момент 66 лет, а также женщина, которая моложе его примерно в два раза, были отравлены неизвестным ядовитым веществом, передает сегодня «Би-би-си». Подробностей случившегося пока нет.
Сотрудники полиции после случившегося оперативно оцепили здание ТЦ, чтобы провести дезинфекцию. Правоохранительные органы уже приступили к расследованию.
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