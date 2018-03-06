Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который накануне был отравлен в одном из городов Великобритании, в течение некоторого времени боялся за свою жизнь. Более того, недавно мужчина обращался в полицию.

Очевидец происшествия Джорджия Придхэм сообщила, что заметила, как 66-летний Скрипаль поднял ладони к небу. По ее признанию, он выглядел словно замороженный, хотя находился в сознании, а 33-летняя женщина при этом тяжело облокотилась на его плечо, передает издание The Telegraph.

Уточняется, что со стороны пара напоминала людей, употребивших наркотики.

В настоящий момент экс-полковник ГРУ находится в отделении интенсивной терапии после отравления неустановленным веществом в британском Солсбери. Состояние его спутницы также оценивается как тяжелое.