Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь
6 марта 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который накануне был отравлен в одном из городов Великобритании, в течение некоторого времени боялся за свою жизнь. Более того, недавно мужчина обращался в полицию.
Очевидец происшествия Джорджия Придхэм сообщила, что заметила, как 66-летний Скрипаль поднял ладони к небу. По ее признанию, он выглядел словно замороженный, хотя находился в сознании, а 33-летняя женщина при этом тяжело облокотилась на его плечо, передает издание The Telegraph.
Уточняется, что со стороны пара напоминала людей, употребивших наркотики.
В настоящий момент экс-полковник ГРУ находится в отделении интенсивной терапии после отравления неустановленным веществом в британском Солсбери. Состояние его спутницы также оценивается как тяжелое.
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