Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и депутат Госдумы Андрей Луговой высказали по поводу информации об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Источник: экс-полковник ГРУ, отравленный в Британии, опасался за свою жизнь

Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Британии, вместе со своей 30-летней спутницей был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был экстренно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Состояние его спутницы также оценивается как тяжелое.

Британские СМИ сразу же стали вспомнили отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в убийстве которого на Западе обвиняют российские спецслужбы. Как подчеркнул Песков, эти заявления долго ждать себя не заставили.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что бывший сотрудник ГРУ не представлял никакого интереса для российских спецслужб.

По мнению Лугового, " это какая-то пропагандистская журналистская утка, либо спланированная провокация, за которой нет ничего серьёзного. "Скрипаль никакого интереса для спецслужб представлять не мог. Россия за перебежчиками не бегает. А он не был перебежчиком, его обменяли. Вся эта шумиха, которая сейчас разворачивается, не исключаю, что будет использоваться недружественными силами России", - цитирует депутата "Говорит Москва".

Скрипаль был осужден за госизмену, но спустя шесть лет был помилован тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Вместе с еще несколькими россиянами его обменяли на 10 российских агентов, раскрытых США.