Песков и Луговой прокомментировали отравление Скрипаля в Лондоне
6 марта 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и депутат Госдумы Андрей Луговой высказали по поводу информации об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Британии, вместе со своей 30-летней спутницей был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был экстренно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Состояние его спутницы также оценивается как тяжелое.
Британские СМИ сразу же стали вспомнили отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, в убийстве которого на Западе обвиняют российские спецслужбы. Как подчеркнул Песков, эти заявления долго ждать себя не заставили.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой полагает, что бывший сотрудник ГРУ не представлял никакого интереса для российских спецслужб.
По мнению Лугового, " это какая-то пропагандистская журналистская утка, либо спланированная провокация, за которой нет ничего серьёзного. "Скрипаль никакого интереса для спецслужб представлять не мог. Россия за перебежчиками не бегает. А он не был перебежчиком, его обменяли. Вся эта шумиха, которая сейчас разворачивается, не исключаю, что будет использоваться недружественными силами России", - цитирует депутата "Говорит Москва".
Скрипаль был осужден за госизмену, но спустя шесть лет был помилован тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Вместе с еще несколькими россиянами его обменяли на 10 российских агентов, раскрытых США.
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