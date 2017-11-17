Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл

Сегодня стало известно, какую сумму могут получить пострадавшие в ходе страшного ДТП в Марий Эл.

Родственникам погибших, а также раненым гражданам положены выплаты до 2,025 млн рублей. Данную информацию в пятницу предоставили во Всероссийском союзе страховщиков, а также в Российском союзе автостраховщиков и Национальном союзе страховщиков ответственности.

Как уточняет РИА "Новости", страховая компания уже подтвердила свою готовность осуществлять выплаты гражданам.

Напомним, накануне вечером на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск произошло столкновение маршрутки и лесовоза с прицепом. Погибли пятнадцать человек, а еще четверо были ранены.