Названа сумма, которую получат пострадавшие в ходе ДТП в Марий Эл
17 ноября 2017, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, какую сумму могут получить пострадавшие в ходе страшного ДТП в Марий Эл.
Родственникам погибших, а также раненым гражданам положены выплаты до 2,025 млн рублей. Данную информацию в пятницу предоставили во Всероссийском союзе страховщиков, а также в Российском союзе автостраховщиков и Национальном союзе страховщиков ответственности.
Как уточняет РИА "Новости", страховая компания уже подтвердила свою готовность осуществлять выплаты гражданам.
Напомним, накануне вечером на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск произошло столкновение маршрутки и лесовоза с прицепом. Погибли пятнадцать человек, а еще четверо были ранены.