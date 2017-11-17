Появилась данные о состоянии пострадавших в ходе серьезного ДТП в Марий Эл

Утром в пятницу, 17 ноября, появились новости о состоянии пострадавших в ходе страшного ДТП в Марий Эл.

Накануне на трассе "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" произошло столкновение маршрутки и лесовоза с прицепом. В результате аварии погибли пятнадцать человек, а пострадавшие были экстренно госпитализированы. Как уточняет РИА "Новости", один взрослый человек и трое детей в настоящий момент находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно последней информации, маршрутное такси выехало на встречную полосу для обгона, где из-за плохой видимости не был заметен приближающийся лесовоз.