В результате ДТП в Марий Эл погибли 15 человек, в том числе водитель автобуса
16 ноября 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
В результате ДТП в Марий Эл погибли 15 человек, в том числе водитель микроавтоавтобуса. Маршрутный автобус Mercedes Sprinter и грузовая фура - лесовоз столкнулись в районе 64-го километра автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск".
Водитель микроавтобуса погиб на месте. Несколько пострадавших были госпитализированы. Один пассажир скончался в больнице. На данный момент известно о 15 жертвах аварии, среди погибших - подросток.
По предварительной версии ГИБДД, водитель маршрутки совершал обгон в условиях плохой видимости. По некоторым данным, в регионе сегодня целый день шел мокрый снег и моросил дождь.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, в том числе наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Точные обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Микроавтобус принадлежит частному предпринимателю.
В Главном управлении МЧС по Марий Эл открыт телефон горячей линии: 8 (8362) 69-02-63.