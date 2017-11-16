В результате ДТП в Марий Эл погибли 15 человек, в том числе водитель автобуса

В результате ДТП в Марий Эл погибли 15 человек, в том числе водитель микроавтоавтобуса. Маршрутный автобус Mercedes Sprinter и грузовая фура - лесовоз столкнулись в районе 64-го километра автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск".

Водитель микроавтобуса погиб на месте. Несколько пострадавших были госпитализированы. Один пассажир скончался в больнице. На данный момент известно о 15 жертвах аварии, среди погибших - подросток.

По предварительной версии ГИБДД, водитель маршрутки совершал обгон в условиях плохой видимости. По некоторым данным, в регионе сегодня целый день шел мокрый снег и моросил дождь.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, в том числе наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Точные обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

Микроавтобус принадлежит частному предпринимателю.

В Главном управлении МЧС по Марий Эл открыт телефон горячей линии: 8 (8362) 69-02-63.