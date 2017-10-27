Врачи рассказали о состоянии журналистки Фельгенгауэр

В пятницу, 27 октября, врачи рассказали о состоянии журналистки радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр.

Информацию предоставили сегодня в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где отметили, что радиоведущая в настоящий момент находится в обычной палате в состоянии средней тяжести. Источник подчеркнул, что вчера вечером температура Фельгенгауэр составляла 37,7 градуса, а сегодня достигает 36,8 градуса, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник гражданин РФ и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил журналистку ножом в шею.