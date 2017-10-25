В среду, 25 октября, появились хорошие новости о журналистке "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение.

Источник сообщил, что радиоведущей сегодня стало лучше. В пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что состояние Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней степени тяжести, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник гражданин РФ и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и нанес журналистке удар ножом в шею. Мужчина был задержан полицией. Пострадавшую экстренно доставили в больницу и прооперировали. Сообщалось, что ее голосовые связки повреждены не были.