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Появились хорошие новости о состоянии журналистки "Эха Москвы" Фельгенгауэр

25 октября 2017, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Появились хорошие новости о состоянии журналистки "Эха Москвы" Фельгенгауэр
фото: globallookpress.com

В среду, 25 октября, появились хорошие новости о журналистке "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение.

Источник сообщил, что радиоведущей сегодня стало лучше. В пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что состояние Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней степени тяжести, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувший понедельник гражданин РФ и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и нанес журналистке удар ножом в шею. Мужчина был задержан полицией. Пострадавшую экстренно доставили в больницу и прооперировали. Сообщалось, что ее голосовые связки повреждены не были.

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