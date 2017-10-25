Врачи заявили, что Татьяна Фельгенгауэр сможет вновь работать радиоведущей

В среду, 25 октября, врачи заявили, что журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр сможет вновь работать на радио.

В понедельник на женщину было совершено нападение, она получила ранение в шею, которое, однако, не повредило голосовые связки. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков подчеркнул, что Фельгенгауэр уже может разговаривать и сможет продолжать при желании свою профессиональную деятельность, передает ТАСС.

Эксперт добавил, что по поводу состояния здоровья радиоведущей и ее лечения регулярно собирают консилиумы.