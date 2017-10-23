В Следственном комитете РФ рассказали первые детали расследования о нападении в редакции "Эха Москвы" на заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр. 48-летний Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации.

Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Со слов задержанного мужчины, он родился в Абхазии, учился в Москве, в 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад. В столице он проживал у своего знакомого. Мужчина на допросе пояснил, что с 2012 года общался с потерпевшей посредством телепатии, в связи с чем у него развилась личная неприязнь к женщине.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, Гриц изготовил некий чертеж-схему, который в действительности не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании. Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ.

Ведущую «Эха Москвы», в понедельник подвергшуюся нападению в офисе редакции, прооперировали, после чего погрузили в искусственную кому. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.