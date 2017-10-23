Венедиктов сообщил, что Фельгенгауэр находится в искусственной коме

Ведущую «Эха Москвы», в понедельник подвергшуюся нападению в офисе редакции, прооперировали, после чего погрузили в искусственную кому. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких», — сказал Венедиктов.

Искусственная кома – защита мозга, создаваемая за счет уменьшения скорости обменных процессов в мозге и в кровотоке. Происходит временное погружение субъекта в вегетативное (бессознательное) состояние.

В Москве вооруженный мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник ударил ножом радиоведущую в горло. На допросе задержанный заявил, что он никогда не был знаком с журналисткой, но у него была с ней телепатическая связь, он якобы видел и чувствовал ее.

По факту нападения на журналистку возбуждено дело о покушении на убийство.