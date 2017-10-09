Пограничниками задержан солдат ВС Украины, пытавшийся пересечь границу РФ
9 октября 2017, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Российские пограничники по предварительным данным задержали украинского военнослужащего, который пытался незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Военнослужащий задержан, обстоятельства нарушения границы устанавливаются.
Ранее Народная милиция Луганской самопровозглашенной республики прокомментировала инцидент с гибелью двоих украинских пограничников. Гибель инспекторов погранслужбы украинская сторона назвала «терактом».