Пограничниками задержан солдат ВС Украины, пытавшийся пересечь границу РФ

Российские пограничники по предварительным данным задержали украинского военнослужащего, который пытался незаконно пересечь российскую госграницу на Луганском направлении.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Военнослужащий задержан, обстоятельства нарушения границы устанавливаются.

Ранее Народная милиция Луганской самопровозглашенной республики прокомментировала инцидент с гибелью двоих украинских пограничников. Гибель инспекторов погранслужбы украинская сторона назвала «терактом».