ЛНР: украинские пограничники подорвались на собственной мине
30 сентября 2017, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Народная милиция Луганской самопровозглашенной республики прокомментировала инцидент с гибелью двоих украинских пограничников. Гибель инспекторов погранслужбы украинская сторона назвала «терактом».
Инспектор и участковый инспектор погранслужбы Украины подорвались 29 сентября на мине вблизи станции Ильенко (800 метров от границы с Россией), сообщает РИА Новости.
Произошедшее является несчастным случаем, считают в народной милиции ЛНР. Пограничники при несении службы зашли на собственное минное поле и погибли. В ЛНР отмечают, что украинская сторона, перестраховываясь от «нападения России», всю границу усеяла минными полями и не впервой выдает несчастные случаи подрыва за теракты.