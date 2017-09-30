ЛНР: украинские пограничники подорвались на собственной мине

Народная милиция Луганской самопровозглашенной республики прокомментировала инцидент с гибелью двоих украинских пограничников. Гибель инспекторов погранслужбы украинская сторона назвала «терактом».

Инспектор и участковый инспектор погранслужбы Украины подорвались 29 сентября на мине вблизи станции Ильенко (800 метров от границы с Россией), сообщает РИА Новости.

Произошедшее является несчастным случаем, считают в народной милиции ЛНР. Пограничники при несении службы зашли на собственное минное поле и погибли. В ЛНР отмечают, что украинская сторона, перестраховываясь от «нападения России», всю границу усеяла минными полями и не впервой выдает несчастные случаи подрыва за теракты.