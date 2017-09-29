В Москве в пятницу похоронили актера Егора Клинаева. Парню было 18 лет. Он погиб в ДТП в ночь на среду. Проводили Егора Клинаева в последний путь родные, друзья, коллеги. Плакала девушка Егора актриса Лёля Баранова.

Отпевание Егора прошло в московском в Храме Дмитрия Донского. Егора Клинаева похоронили на Бутовском кладбище.

Молодой актёр ехал по МКАД на своём автомобиле и увидел аварию. Клинаев остановился и вышел из машины спросить, нужна ли какая-нибудь помощь водителям столкнувшихся машин "Газель", "Шкода Октавия" и ВАЗ 2110. Проезжавший в этот момент водитель машины "Хонда Аккорд" ДТП не заметил. Он сбил водителей, в том числе Егора. Егор Клинаев скончался на месте происшествия.

Егор Клинаев успел сняться не в одном сериале. Он сыграл Никиту Серебрянского в сериале "Физрук" (друг главной героини Саши). Клинаев снимался в фильмах "Частное пионерское", "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Операция «Кукловод»".

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в молодежном сериале "Физрук",

воспринял новость о гибели в ДТП 18-летнего актера Егора Клинаева как личную трагедию.