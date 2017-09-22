Видео:снявших немецкий автомат с монумента Калашникову рабочих задержала полиция

У рабочих, спиливших табличку с чертежом немецкой винтовки с памятника Михаилу Калашникову в Москве, при себе не было никаких документов, и поэтому сотрудники полиции были вынуждены взять у них объяснения.

Все работы по демонтажу таблички с памятника были согласованы с префектурой района, рабочие в скором времени были отпущены.

Автор памятника Калашникову Салават Щербаков назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках. Он считает, что поведение СМИ и общественности - "просто какая-то вакханалия". Он устранил досадную ошибку на памятнике великому оружейнику в Москве. Чертеж немецкой винтовки заменен на корректное изображение АК-47. В понедельник на монументе появится гравюра с правильным чертежом.