Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" тех, кто находит ошибки
22 сентября 2017, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Автор памятника Калашникову Салават Щербаков назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках. Он считает, что поведение СМИ и общественности - "просто какая-то вакханалия".
В защиту Щербакова выступил и военный историк Юрий Пашолок, написавший в соцсети об ошибке. По его мнению, скульптор "не обязан знать тип автомата и чертежи", а вопросы нужно задавать людям, "которые приняли окончательный вариант".
Андрей Макаревич, отличающейся своей прямотой и принципиальной позицией, раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, установленный сегодня в Москве.
Стало известно, что автор монумента делает все, чтобы исправить оплошность. Полностью ошибочный чертеж будет исправлен к понедельнику.