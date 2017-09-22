Автор памятника Калашникову Салават Щербаков назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках. Он считает, что поведение СМИ и общественности - "просто какая-то вакханалия".

В защиту Щербакова выступил и военный историк Юрий Пашолок, написавший в соцсети об ошибке. По его мнению, скульптор "не обязан знать тип автомата и чертежи", а вопросы нужно задавать людям, "которые приняли окончательный вариант".

Андрей Макаревич, отличающейся своей прямотой и принципиальной позицией, раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, установленный сегодня в Москве.

Стало известно, что автор монумента делает все, чтобы исправить оплошность. Полностью ошибочный чертеж будет исправлен к понедельнику.