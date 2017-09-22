Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника Михаилу Калашникову, устранил досадную ошибку на памятнике великому оружейнику в Москве. Чертеж немецкой винтовки заменен на корректное изображение АК-47.

Об ошибке на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову «Аргументы недели» сообщали ранее. Стало известно, что автор монумента делает все, чтобы исправить оплошность. Полностью ошибочный чертеж будет исправлен к понедельнику, сообщает ТАСС.

В настоящее время ошибка в чертеже на постаменте исправлена, но предстоят еще финальные работы с изображением.

Напомним, на чертеже вместо автомата АК-47 скульптор по незнанию изобразил немецкую винтовку StG 4 («Шмайссер»).