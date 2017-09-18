ДТП с пятью машинами спровоцировало километровую пробку в центре Москвы

В центре Москвы сегодня вечером образовалась километровая пробка, которую спровоцировало массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел около одного из домов на улице 1-я Тверская-Ямская. Некоторое время назад здесь столкнулись пять машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Очевидцы свидетельствуют, что возникшая из-за ДТП пробка растянулась от станции метро «Тверская» до одноименной площади.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Приамурье пассажир легковушки погиб после столкновения транспортного средства с бетонным блоком.