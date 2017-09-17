В Приамурье автомобиль врезался в бетонный блок, погиб человек

В Приамурье произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль на большой скорости врезался в бетонный блок, вследствие чего от полученных травм скончался пассажир машины 1998 года рождения. В региональном управлении МВД РФ уточнили, что водитель транспортного средства 1991 года рождения и пассажирка 1980 года рождения после аварии были экстренно госпитализированы.

Как отмечает портал "Вести", водитель машины был пьян. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".