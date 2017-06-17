Депутат Госдумы РФ, экс-глава Саратова Олег Грищенко умер в возрасте 50 лет

В ночь на субботу скончался депутат Государственной Думы РФ, бывший глава Саратова Олег Грищенко. Олегу Грищенко было 50 лет. О смерти Грищенко 17 июня сообщили саратовские СМИ.

О месте и дате прощания будет сообщено позднее. У Олега Грищенко остались жена, трое детей, внуки.

Олег Грищенко родился в Саратове. После окончания техникума он служил в армии. Трудовую карьеру начал пожарным в ВПО УВД.

С 1993 начал работать на Саратовском подшипниковом заводе. С 2003 по 2005 работал гендиректором СПЗ.

В 2004-2005 Олег Грищенко являлся депутатом Саратовской областной думы. С августа 2005 был первым замглавы администрации Саратова, с декабря 2005 исполнял обязанности главы администрации – мэра города. В марте 2006 избран депутатом Саратовской городской думы и главой Саратова. 13 марта 2011 года избран депутатом гордумы 4-го созыва, затем 22 марта переизбран главой областного центра.

В сентябре 2016 года избран депутатом Госдумы.