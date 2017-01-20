Преступник рассказал, зачем похитил девочку в Оренбурге

Похититель двенадцатилетней школьницы в Оренбурге рассказал, зачем совершил преступление.

Оказалось, что мужчина решил похитить девочку, чтобы потребовать у ее родителей выкуп - позже он бы вернул ребенка. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы СУ СК России по региону, похититель написал явку с повинной и сообщил, что надеялся получить денежную выгоду.

Мужчина подчеркнул, что следствие в настоящий момент не оказывает на него давления. Он уже частично признал обвинения, которые были ему предъявлены.