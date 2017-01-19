За десять минут до похищения девочки в Оренбурге чуть не выкрали еще двоих детей

Стали известны новые подробности громкого преступления, которое произошло в Оренбурге. Речь идет о похищении 12-летней девочки, которое случилось накануне.

Напомним, что мужчина силой усадил ребенка в машину. Девочка пыталась сопротивляться, однако безуспешно. Похититель увез ее в неизвестном направлении. К счастью, вскоре девочку удалось найти. После этого был задержан подозреваемый в преступлении.

Как стало известно, минут за десять до похищения ребенка мужчина пытался таким же образом выкрасть еще двух девочек. Однако детям удалось вырваться. Девочки дали показания, описав внешность похитителя, а также его авто. Это помогло полиции в поисках, передает tvzvezda.ru.

Также сообщается, что стражам порядка очень помогли жители и волонтеры. За короткий срок полиция получила записи, сделанные видеорегистраторами, а также камерами, установленными на домах.