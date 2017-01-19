Похитителя 12-летней школьницы из Оренбурга подвел мотор

Новость о том, что в Оренбурге пропала 12-летняя школьница всколыхнул весь город. На поиски ребенка был брошен весь личный состав правоохранителей, сотрудники МЧС, большое число волонтеров. К счастью, девочку нашли живой и невредимой.

И не только благодаря бдительным очевидцам, запомнившим автомобиль похитителя, самой школьнице, не растерявшейся и позвонившей из багажника маме, но и тому, что несостоявшийся киднепер плохо представлял план своих действий.

При задержании 29-летний уроженец Пермского края (в Оренбург он был отправлен в командировку) не сопротивлялся, не мог внятно говорить и припомнить последовательность своих действий. Соседи Юрия Тиунова, опрошенные "Московским комсомольцем", полагают, что он «сидел» на наркотиках.

Вполне возможно, что мужчина не планировал убивать или насиловать школьницу, а хотел потребовать за нее выкуп. Тогда вполне объяснимо, на что ему требовались деньги.

В итоге легковушку похитителя вместе с 12-летней жертвой нашли на окраине города, недалеко от заброшенной свалки. У киднепера элементарно заглох мотор, и он не знал, что делать дальше. На помощь пришли подоспевшие полицейские, которые освободили ребенка из багажника "Лады", а за похитителя решили его дальнейшую судьбу. Сейчас он находится под стражей, и за неудавшееся похищение Тиунову грозит до 12 лет лишения свободы.

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