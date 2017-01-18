Похититель школьницы в Оренбурге напоил ее коньяком, избил и заставил раздеться

Днем в среду, 18 января, появились шокирующие подробности похищения двенадцатилетней девочки в Оренбурге.

Спасенная жертва рассказала ужасную историю своим родителям и сотрудникам полиции. Оказалось, что 29-летний сотрудник магазина "Магнит" заставил девочку выпить коньяк, в который подмешал белый порошок, а затем жестоко избил. После этого, как сообщает портал Life, похититель раздел ребенка и разделся сам.

Как сообщалось ранее, школьнице удалось связаться с мамой, пока она находилась в багажнике автомобиля, поэтому преступнику не удалось совершить никаких действий - ему помешали полицейские и волонтеры. Девочка уже опознала своего мучителя по фото.