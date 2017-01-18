Похититель не дал дойти оренбургской школьнице до подъезда всего три метра

В среду появились новые подробности похищения 12-летней школьницы в Оренбурге.

Преступник, как выяснилось, не дал своей жертве дойти до подъезда всего три метра - он схватил ее и засунул в багажник. Источник портала Life сообщил, что 29-летний злоумышленник побежал за девочкой, когда она находилась между первым и вторым подъездами дома. Он ударил ее ногой по спине и затащил в багажник автомобиля. Девочка не растерялась и дозвонилась до своей матери, которая незамедлительно забила тревогу.

Впоследствии школьница была обнаружена на городской свалке. Мужчину задержали, он уже признал свою вину в похищении ребенка.