В Оренбургской области были задержаны похитители несовершеннолетней девочки, два дня державшие ее в запертой квартире.

Школьницу похитили в Оренбурге, силой заставив сесть в автомобиль, и увезли в неизвестном направлении. В полицию обратился отец девочки, заявив, что к похищению могут быть причастны его знакомые. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приступили к поиску, был объявлен план “Перехват”, однако задержать преступников по горячим следам не удалось.

Однако благодаря свидетелям и обнаружившейся видеозаписи, запечатлевшей похищение, полиция смогла выйти на след злоумышленников. Двое мужчин и женщина, державшие девочку взаперти, задержаны. Сообщается, что школьница не пострадала. Мотивы похитителей устанавливаются.

Читайте также: