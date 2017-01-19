Похититель оренбургской школьницы рассказал, зачем выкрал ребёнка

Похититель 12-летней девочки в Оренбурге уже дал первые показания. Стали известны подробности допроса 29-летнего Юрия Тиунова.

Как сообщается, задержанный вел себя спокойно во время беседы со следователями. Немного нервничал он лишь тогда, когда рассказывал о причинах своего поступка. Подозреваемый утверждает, что не планировал насиловать ребенка. Он заявил, что хотел лишь извлечь денежную выгоду из похищения. Что именно он подразумевает под этим, не уточняется. Но, по некоторым данным, он планировал ограбить ребенка, сообщает life.ru.

Также стало известно, что задержанный работал диспетчером по отгрузке в одном из сетевых продуктовых супермаркетов. Коллеги утверждают, что он был на хорошем счету, а его фото даже украшало доску почета. Также стало известно, что в день похищения ребенка мужчина не вышел на работу, заявив, что заболел.