Полиция нашла автомобиль человека, который расстрелял бизнесмена в Москве

Вечером в среду, 18 января, сотрудники московских правоохранительных органов обнаружили черный автомобиль марки Mercedes человека, который, предположительно, ранее расстрелял в центре столицы бизнесмена.

Вероятно, именно на этом автомобиле нападавший скрылся после покушения на убийство человека. Как сообщает сегодня ТАСС, машину нашли в рамках плана "Перехват" на Пятницком шоссе, однако стрелявшего в ней не было. Полицейские продолжают искать преступника.

Напомним, после инцидента бизнесмен был доставлен в московскую больницу с огнестрельным ранением головы. Его состояние оценивается как тяжелое.