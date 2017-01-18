В центре Москвы из автомобиля расстреляли мужчину

В центре Москвы из окна одной иномарки расстреляли человека, который сидел в салоне другой.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, а также следователи и криминалисты. Как сообщает сегодня новостной портал Life, движение транспорта в районе обстрела сильно затруднено. Согласно последней информации, к автомобилю марки Lexus подъехала машина Mercedes черного цвета, из которой и открыли огонь.

Ранее в Москве был объявлен план "Перехват", в ходе которого сотрудники правоохранительных органов пытаются найти киллеров.