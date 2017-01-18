Правительственные чиновники подрались в московском ресторане – СМИ

Как сообщают СМИ, сотрудники правительства РФ попали в неприятную ситуацию во время новогоднего корпоратива, проходящего в элитном ресторане в центре Москвы.

По некоторым данным, вместе с чиновниками отмечали предстоящие праздники сотрудники частной компании. Как сообщается, инцидент произошел возле бара. В какой-то момент по неизвестным причинам между чиновниками и сотрудниками фирмы завязалась драка. Работникам ресторана пришлось вмешаться, чтобы разнять разбушевавшихся гостей, пишет life.ru.

Как сообщается, чиновники обратились в полицию с жалобами на побои. Их оппоненты скрылись с места происшествия.