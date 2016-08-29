В Подмосковье подрались охранники ночных клубов, есть жертвы

В Подмосковье произошла массовая драка между сотрудниками ночных клубов.

Инцидент произошел в Дмитровском районе. В потасовке участвовали около 20 профессиональных спортсменов, среди них боксеры и кикбоксеры. В драке они использовали различные боевые приемы, в том числе и удушающие захваты.

В результате побоища погиб один человек - 27-летний сотрудник фейс-контроля бара "Царство Берендея" на улице Космонавтов.

Мужчина несколько раз был ранен ножом, получил множественные ушибы. Он скончался в результате полученных травм до приезда врачей скорой помощи.

По данному факту начата проверка.

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