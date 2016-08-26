В Кирове школьница избила сверстницу для записи на видео

В Кирове разъяренная старшеклассница набросилась на сверстницу и жестоко ее избила. Всё это снималось на камеру и позже было выложено в социальной сети.

На записи можно увидеть, что драка произошла на школьном дворе. Вокруг было много других подростков, когда учащаяся старших классов, крупная девушка спортивного типа бешено набрасывается на хрупкую школьницу. Девочка пытается сбежать, но старшеклассница бьет её кулаком в лицо. Девочка падает, и тогда школьница начинает осыпать её тело ударами: пинает ногами в живот, бьет по лицу.

Самое страшное в этой ситуации то, что останавливать разъяренную старшеклассницу никто не пытался. Позже именно она и выложила видеоролик с изибением в соцсети. Причиной конфликта, по сообщениям некоторых СМИ, стало то, что пострадавшая выкладывала у себя в соцсети откровенные видео.

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