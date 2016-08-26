Подросток, который снимал на камеру издевательства над школьницей в Пермском крае, принес публичные извинения.

Молодые люди, пожелавшие остаться неизвестными, заставили парня четко и ясно сказать на камеру свое имя и фамилию и принести извинения Кристине - девочке, которую избивали. Видео опубликовано на YouTube.

Когда юношу спросили, зачем он это сделал, тот сообщил: "Потому что попросили". Он назвал имена и фамилии девушек, которые атаковали школьницу. Он также признался, что "всё понял" и что ему стыдно за то, что произошло. "Я, ну, извиняюсь", - заявил подросток.

Девочки, избившие Кристину, были допрошены полицией и отпущены домой.