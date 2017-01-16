На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик

Работы на месте крушения Boeing под Бишкеком продолжаются. Как стало известно, удалось обнаружить «черный ящик».

В Киргизии уже создана правительственная комиссия, которая будет вести расследование причин трагедии. Также сообщалось, что было возбуждено уголовное дело. Завтра, 17 января, на место катастрофы должны прибыть специалисты МАК. Они также примут участие в расследовании трагедии, сообщает ria.ru.

Напомним, что авиакатастрофа произошла под Бишкеком. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на дома, которые располагались рядом с аэропортом. По предварительным данным, погибло от 35 до 37 человек. В больницы были направлены еще пятнадцать человек. Среди жертв происшествия есть дети.