Ранее в Сети уже были опубликованы кадры с места крушения грузового самолета под Бишкеком. Однако они сделаны с земли. Теперь в Интернете появилась еще одна запись с места авиакатастрофы. На этот раз ее сделали с высоты птичьего полета.

Очевидцы сняли на камеру последствия крушения Boeing в Киргизии, сообщает life.ru. Для этого был использован дрон. На кадрах видно не только упавший самолет, но и машины спецслужб. Также можно различить сотрудников, ведущих работы на месте трагедии.

Напомним, что грузовой самолет упал под Бишкеком прямо на дачи. В результате трагедии погибло тридцать семь человек, одиннадцать получили травмы. Правда, не обошлось и без других инцидентов. Пока спецслужбы спасают из-под завалов людей, мародеры пытаются украсть вещи погибших.