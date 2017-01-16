На месте крушения Boeing под Бишкеком орудуют мародёры

В то время, как спецслужбы прилагают все усилия для оказания помощи пострадавшим на месте крушения самолета Boeing под Бишкеком, мародеры пытаются украсть вещи, принадлежавшие жертвам трагедии.

Как сообщается, одного злоумышленника удалось задержать. Им оказался местный житель. Мужчина попытался украсть вещи погибших во время крушения воздушного судна. Однако это не остановило других местных жителей, которые также кружат около места трагедии, так и норовя что-нибудь стянуть, сообщает life.ru.

Напомним, что грузовой самолет упал прямо на дачные домики. В результате трагедии погибло тридцать семь человек. Одиннадцать человек получили ранения.