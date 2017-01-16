Число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком достигло 37 человек

МЧС Киргизии предоставило новую информацию о количестве жертв крушения турецкого Boeing. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек, еще 11 ранены.

Граждан России среди погибших и пострадавших нет. Об этом заявили в Посольстве РФ в Киргизии.

Напомним, турецкий грузовой самолет, следовавший из Стамбула, потерпел крушение под Бишкеком. Воздушное судно рухнуло на дачи. После падения самолета на земле начался пожар, оказались разрушены более 30 жилых домов.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила по данному факту уголовное дело.