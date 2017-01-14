В Саратове мужчина с детьми провалился под лед на снегоходе, все погибли

Мужчина с двумя детьми шести и семи лет провалился на снегоходе под лед реки Волга. Спасателям удалось спасти только одного человека из экипажа снегохода, - мужчину и двух детей спасти не удалось.

Трагедия произошла 14 января в Саратове. Под вечер люди решили прокатиться на снегоходе по Волге, но поездка закончилась трагедией, сообщает РИА Новости.

В региональной спасательной службе журналистам сообщили, что снегоход провалился в районе острова Зеленый и на месте происшествия до сих пор работают следователи.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о подобном случае на Москва-реке, но там спасателям удалось спасти человека.