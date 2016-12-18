В Новосибирске мужчина с двумя детьми на снегоходе провалился под лед

Если бы спасатели новосибирского отряда «Приморский» не следили бы за водоемом, то спасение мужчины и детей можно было бы считать чудом. Чуда не произошло, - была обычная работа спасателей, очень хорошая работа.

Трагедия могла бы случиться минувшим вечером. Житель Новосибирска решил прокатить детей (9 и 12 лет) на снегоходе по Обскому водохранилищу и не увидел полыньи, передает портал НГС.

Провалившийся экипаж снегохода заметили бдительные спасатели на берегу. Специалисты отряда «Приморский» приняли сигнал от наблюдателя с вышки и поспешили на выручку. К моменту прибытия спасателей снегоход с пассажирами наполовину ушел под воду.

Мужчину и детей вытащили из ледяной воды, отогрели и оказали первую медпомощь. Затем вытащили и сам снегоход. Специалисты МЧС считают, что этот случай просто чудом не закончился трагедией.

Водитель снегохода, возможно, не учел родников, которые не видны под снегом и могут не замерзать.