Компания из пяти человек выехала 17 декабря на озеро Байкал, чтобы порыбачить. Отдых обернулся трагедией. Машина с людьми ушла под лед, выбраться из нее удалось двоим, погиб пятилетний ребенок и двое мужчин.

Трагедия произошла близ села Шагаево (Бурятия). Автомобиль «УАЗ» въехал на лед озера Байкал и провалился под лед. В салоне авто находилось трое мужчин и женщина с пятилетним ребенком. Наружу смогла выбраться только молодая мать и один мужчина. Остальные трое человек не смогли покинуть салон автомобиля. В настоящее время водолазы поднимают наверх тела погибших. Ведется следствие.