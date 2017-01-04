В Москве лыжник провалился под лед

Это происшествие едва не закончилось трагедией. Лыжника вытащил из воды дежурный наряд спасателей. Инцидент произошел на северо-западе Москвы. Лыжник решил прокатиться по льду Москвы-реки в запрещенном месте.

Известно, что лыжник ушел под лед приблизительно в 11 часов утра в районе жилищного комплекса «Алые паруса». Спасатели вытащили мужчину на лыжах из реки (использовался катер на воздушной подушке), оказали ему первую помощь и обогрели, передает «Росбалт».

После этого пострадавшего мужчину передали подоспевшим медикам, но от госпитализации лыжник отказался. Сообщается, что спасти мужчину было непросто: он заехал в запретную зону, в 30 метрах от берега.