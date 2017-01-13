Настя Макаревич: я в шоке от смерти Роштаковой!

Лидер группы «Лицей» и ближайшая коллега погибшей певицы Жанны Роштаковой Настя Макаревич испытала шок, узнав о смерти Жанны. Об этом солистка «Лицея» и звезда «девяностых» сообщила 13 января журналистам.

Известите о гибели Жанны Роштаковой шокировало весь российский шоу-бизнес. Ранее «АН-онлайн» сообщали об этой трагедии и о версиях гибели певицы.

Бессменная солистка популярного три «Лицей» Настя Макаревич рассказала, что о смерти своей ближайшей коллеги узнала из интернета, а затем и от своих друзей и поклонников, которые звонили Насте, чтобы утешить ее и поделиться болью, сообщает портал Dni.Ru.

Настя Макаревич сообщила, что Роштакову взяли в трио на некоторое время, чтобы заменить Настю, которая в то время готовилась стать матерью. Настя запомнила Жанну как чрезвычайно талантливого и яркого человека.