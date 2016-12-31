В запретной зоне ЧАЭС задержали четверых спортсменов-экстремалов

Адепты экстремального спорта пытались проникнуть в охраняемую зону Чернобылтьской АЭС, но были задержаны украинскими пограничниками. Всем задержанным от 23 до 30 лет, и все они - граждане Украины.

У спортсменов-экстремалов зона Чернобыльской АЭС становится все более популярна, поскольку просто проникнуть в нее - уже изрядный экстрим. Четверо молодых спортсменов были 31 декабря задержаны украинскими силовиками, пишет «Газета.ру».

Известно, что в задержании нарушителей принимали участие пограничники и сотрудники Нацгвардии Украины. Все задержанные – украинцы из Харьковской, Волынской и Киевской областей.